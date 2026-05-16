Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Avrupa kupaları hedefini sürdüren İzmir ekibi kritik deplasmana çıkarken, Samsunspor ise taraftarı önünde sezonu galibiyetle kapatmayı amaçlıyor. Peki, Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Süper Lig’in 34. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri Samsun’da oynanacak. Form grafiğini yükselten Samsunspor, sezonun dikkat çeken ekiplerinden Göztepe’yi ağırlayacak. Maçın yayın bilgileri, başlama saati ve takımların son durumu ise araştırılmaya devam ediyor.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi aynı zamanda dijital yayın platformları ve mobil uygulamalar üzerinden takip edebilecek.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Göztepe karşılaşması 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Samsunspor, Süper Lig’de oynadığı 33 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi topladığı 48 puanla haftaya 7. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-0 kazanmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin, bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.

