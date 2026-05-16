Anadolu Ajansı
Manchester City, FA Cup'ta şampiyon!
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nın sahibi oldu.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Chelsea'yi 1-0 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta tek gol, 72. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi.
Bu sonuçla, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Federasyon Kupası'nın sahibi olurken İspanyol teknik adam, takımın başında 10 yılda 20. kupasını kazandı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Mauro Icardi'den veda sinyali: Duygusal açıklama
Bizi Takip Edin
YORUMLAR