Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK’ye konuk oluyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel kadroları araştırıyor.

Süper Lig’de sezonun kapanış haftasına girilirken gözler Gaziantep Stadı’nda oynanacak Gaziantep FK-Başakşehir maçına çevrildi. Beşincilik hedefini sürdüren turuncu-lacivertliler, sezonu galibiyetle tamamlamak isterken ev sahibi Gaziantep FK ise taraftarı önünde kazanarak ligi üst sıralarda bitirmeyi amaçlıyor.

GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak Gaziantep FK-Başakşehir karşılaşması 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Gaziantep Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Sezonun son haftasına Avrupa kupaları hedefiyle giren Başakşehir, kritik deplasmanda üç puan arayacak. İstanbul temsilcisi ligde çıktığı 33 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Turuncu-lacivertli ekip topladığı 54 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Gaziantep FK ise sezon boyunca istikrarsız sonuçlar aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 33 haftada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Gaziantep temsilcisi 37 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor. Başakşehir’de sakatlığı bulunan Leo Duarte’nin karşılaşmada forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.

GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda dijital yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek.

Gaziantep FK ise taraftarı önünde sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. İç sahada zaman zaman etkili performans sergileyen kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

