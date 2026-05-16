Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son günlerde sosyal medyada yayılan 'vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği' yönündeki paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, gönderilen SMS'lerin olağan seferberlik tatbikatı kapsamında bilgilendirme amacı taşıdığını belirtti.

7.500'Ü AŞKIN YEDEK PERSONEL SÜRECE DAHİL OLACAK

MSB'den yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatlarının her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiği hatırlatıldı. 2026 yılı kapsamında yapılacak tatbikatların eylül ve ekim aylarında icra edileceği belirtilirken, toplam 7.686 yedek personelin sürece dahil olacağı ifade edildi.

Bakanlık, tatbikata katılacak personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı cep telefonları üzerinden SMS gönderildiğini açıkladı. Mesajların yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığı vurgulanırken, kamuoyunda oluşan yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi istendi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir."

YANLIŞ ANLAŞILMALARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan mesajların ardından çok sayıda kullanıcı 'seferberlik ilan edildi' yorumunda bulunmuştu. MSB'nin açıklamasıyla birlikte söz konusu bildirimlerin rutin planlama kapsamında gönderildiği netlik kazanmış oldu.

