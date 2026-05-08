SAHA 2026’da MSB AR-GE damga vurdu! 25 Mach hıza ulaşan YILDIRIMHAN füzesi, GÜÇHAN ve ONUR motorları ile PNR-53 tüfeği ilk kez sergilendi. Dr. Eray Güçlüer, saniyede 8,5 km yol alan YILDIRIMHAN'ı dünyada engelleyecek bir savunma sisteminin olmadığının altını çizerek, "Bu projeler maket değil gerçek. Türkiye küresel dengeleri değiştiren stratejik bir caydırıcılık inşa etti" dedi.

SAHA 2026’da YILDIRIMHAN hipersonik füzesi, GÜÇHAN ve ONUR motorları ile PNR-53 tüfeği ilk kez görücüye çıktı.

"BİR GECEDE CAYDIRICILIK İNŞA EDİLDİ"

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Türkiye Gazetesi Editörü Gülcan Ayboğan'a yaptığı açıklamalarda, bu projelerin birer taslaktan ibaret olmadığını, sahada kullanılabilir gerçek sistemler olduğunu vurguladı.

Güçlüer, "Bu sistemlerle Türkiye sadece bölgesel değil, küresel bir oyun kurucu haline gelmiştir. Artık Türkiye'ye karşı saldırabilecek bir güç veya cesaret kalmamıştır," diyerek projelerin stratejik önemine dikkat çekti. Güçlüer, "Türkiye küresel dengeleri değiştiren stratejik bir caydırıcılık inşa etti." ifadelerini kullandı.

25 MACH HIZA ULAŞAN "OYUN DEĞİŞTİRİCİ": YILDIRIMHAN

Fuarın en dikkat çeken ürünü, ismini Niğbolu Savaşı'ndaki süratiyle bilinen Yıldırım Bayezid'den alan YILDIRIMHAN hipersonik füze sistemi oldu.

İşte MSBnin 4 sürprizi! Dr. Eray Güçlüer: Dünyada bunu durdurabilecek bir savunma sistemi yok

Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olma özelliğini taşıyan sistemin teknik detayları dünyada dengeleri değiştirecek türden:

Saniyede 8,5 kilometre: 25 Mach gibi ekstrem bir hıza ulaşabilen füze, saniyede 8.500 metre yol kat ediyor. Dr. Eray Güçlüer’in ifadesiyle, dünyada bu hıza ulaşan bir cismi durdurabilecek herhangi bir hava savunma sistemi bulunmuyor.

25 Mach gibi ekstrem bir hıza ulaşabilen füze, saniyede 8.500 metre yol kat ediyor. Dr. Eray Güçlüer’in ifadesiyle, dünyada bu hıza ulaşan bir cismi durdurabilecek herhangi bir hava savunma sistemi bulunmuyor. Hareketli hedefleri vurabilme: 16 metre uzunluğundaki füze, 3 ton patlayıcı kapasitesine sahip. Arka kısmındaki hareketli motor çıkışları sayesinde sadece sabit değil, uçak gemisi gibi hareketli stratejik hedefleri de imha edebiliyor.

16 metre uzunluğundaki füze, 3 ton patlayıcı kapasitesine sahip. Arka kısmındaki hareketli motor çıkışları sayesinde sadece sabit değil, uçak gemisi gibi hareketli stratejik hedefleri de imha edebiliyor. Özel yakıt teknolojisi: Dünyada sadece ABD, Rusya ve Türkiye'nin üretebildiği özel yanma teknolojisi sayesinde, atmosfer içinde ve dışında farklı bileşiklerle yanarak yüksek enerji üretiyor.

Dünyada sadece ABD, Rusya ve Türkiye'nin üretebildiği özel yanma teknolojisi sayesinde, atmosfer içinde ve dışında farklı bileşiklerle yanarak yüksek enerji üretiyor. İşte MSBnin 4 sürprizi! Dr. Eray Güçlüer: Dünyada bunu durdurabilecek bir savunma sistemi yok

MOTOR TEKNOLOJİSİNDE DÜNYA LİGİ: GÜÇHAN VE ONUR

MSB AR-GE tarafından geliştirilen motorlar, Türkiye'nin motor bağımsızlığı yolunda attığı en büyük adımlardan biri olarak nitelendirildi:

GÜÇHAN Turbofan Motoru: 42 bin lbf itki gücüyle dünyadaki eşdeğerleri arasında en yüksek güce sahip motorlardan biri. 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan motorun, şimdiden 6 adet prototipi üretilerek test süreçleri tamamlandı.

42 bin lbf itki gücüyle dünyadaki eşdeğerleri arasında en yüksek güce sahip motorlardan biri. 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan motorun, şimdiden 6 adet prototipi üretilerek test süreçleri tamamlandı. ONUR Turboşaft Helikopter Motoru: 1550 beygir gücündeki yerli motor, özellikle helikopterlerde çift motor kullanımıyla devasa bir güç sağlıyor. Gökbey’in motoruna göre 150 beygirlik ek güç artışı sunan ONUR, seri üretim için gün sayıyor.

İşte MSBnin 4 sürprizi! Dr. Eray Güçlüer: Dünyada bunu durdurabilecek bir savunma sistemi yok

KESKİN NİŞANCILARA YENİ GÜÇ: PNR-53

Hafifliği ve menziliyle dikkat çeken PNR-53 Keskin Nişancı Tüfeği, 2.100 metre menziliyle rakiplerini geride bıraktı. Sadece 2,6 kg ağırlığında olan tüfek, özel namlu yapısı sayesinde şişme yapmadan 15 bin mermi atabiliyor. Yapılan binlerce test sonucunda, en yüksek atış istikrarı için 8,59 mm çapında özel bir mermi yapısı geliştirildi.

Gülcan Ayboğan - Dr. Eray Güçlüer

Haberle İlgili Daha Fazlası