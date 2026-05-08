Başına pala saplanan genç telefonla ilgilenmeye devam etti! İlginç anlar kamerada
Hindistan'ın Mumbai kentinde kafasına pala saplanan gencin hastanede tedavisi için beklerken telefon kullanmaya devam ettiği görüldü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Hindistan'ın Mumbai kentinde başına pala saplanan genç, acil serviste sakin bir şekilde telefonla ilgilenirken tedavi olmayı bekledi.
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir genç, palalı saldırıya uğradı. Başına pala saplanan genç, hastaneye başvurdu.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ TELEFONLA İLGİLENDİ
Travma servisinde bekleyen gencin başının sol tarafındaki dev palaya rağmen hiçbir şey olmamış gibi telefon kullanmaya devam ettiği anlar görenleri şaşkına çevirdi. Gencin sakince tedavi olmayı beklediği anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.
KAFASINI DELMİŞ
Sağlık personeli, ilk değerlendirmelere göre gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediğini belirtti. Palanın gencin kafatasını deldiği ve yaklaşık 4 santimetre kadar içeri girdiği öğrenildi. Gencin başındaki pala, daha sonra ameliyatla çıkarıldı.
