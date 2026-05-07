Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu. Cezayir ile doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğinin her geçen gün ilerletildiğini ifade eden Erdoğan, "İşbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cezayir'le işbirliğini enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgesel barış ve istikrar vurgusu yapan Erdoğan, "Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz" şeklinde konuştu.

İŞGALCİ BÖLGESEL AKTÖR: İSRAİL

İsrail'in bölgedeki savaş ve kaosa neden olan adımlarına dikkat çeken Erdoğan, "İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecit Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.

Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Gelma katliamının yarınki yıl dönümü vesilesiyle Cezayir 'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab -ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sayın Tebbun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik.

Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600 'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz. Değerli basın mensupları, İsrail 'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir 'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik.

Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz.

Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelinin de müşterek Yatırımlar. ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek.

Kıymetli basın mensupları, Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir ile Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir 'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir 'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken istişarelerimizin ve imzaladığımız belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz Kardeşim Sayın Tebbun ve kıymetli heyetine ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kardeş Cezayir halkını en kalbi duygularımla selamlıyorum.

