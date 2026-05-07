Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti saflarına geçeceği haberi sonrası CHP İl Başkanı açıklama yaptı. Başkan Hasan Karadeniz, "Dün akşam bu haberler yayınlanmaya başladıktan sonra ne ben il başkanı olarak, ne de genel başkanımız belediye başkanımıza ulaşamamıştır, telefonlara cevap vermemiştir ve geri dönüş yapmamıştır. Mesajlara geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış hayra alamet değil" dedi.

Siyaset dünyası, yerel yönetimlerde ses getiren transfer iddialarıyla çalkalanıyor. Edinilen bilgilere göre, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti saflarına geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Takvimin netleşmeye başladığı bu süreçte, Burcu Köksal’ın Salı günü, Mesut Özarslan’ın ise Çarşamba günü resmi adımları atması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önümüzdeki hafta düzenlenecek AK Parti grup toplantısında Köksal’a rozetini bizzat takacağı öne sürüldü.

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu... CHP'li yöneticiler Burcu Köksal'a ulaşamıyor

Haberlerin yayılmasıyla birlikte Afyonkarahisar’da tansiyon yükseldi. İddialar üzerine belediye binası önünde toplanan CHP’liler durumu protesto ederken, CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz’den zehir zemberek bir açıklama geldi.

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu... CHP'li yöneticiler Burcu Köksal'a ulaşamıyor

"BAŞKANA ULAŞAMIYORUZ"

Karadeniz, henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatarak, "Dün akşam bu haberler yayınlanmaya başladıktan sonra ne ben il başkanı olarak, ne de genel başkanımız belediye başkanımıza ulaşamamıştır, telefonlara cevap vermemiştir ve geri dönüş yapmamıştır. Mesajlara geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış hayra alamet değil. Kesin bir açıklama yok ama maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş ve direnememiştir" dedi.

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu... CHP'li yöneticiler Burcu Köksal'a ulaşamıyor

Basın açıklamasının ardından partililer bir süre daha duruma tepki gösterdikten sonra olaysız şekilde dağılırken, Başkan Köksal’ın ise şehir dışında olduğu bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası