Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'un Gineli yıldız golcüsü Serhou Guirassy ile prensipte anlaşmaya vardığı ve transferde son kararı gelecek yeni yönetimin vereceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki yıldız golcü Serhou Guirassy ile bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

PRENSİPTE EL SIKIŞILDI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Guirassy ile bizzat görüşme gerçekleştirdi ve taraflar oyuncunun şartları konusunda prensipte ortak noktada buluştu. Guirassy'nin temsilcisinin, Borussia Dortmund'un bonservis konusunda kolaylık sağlayabileceğini Sadettin Saran'a ilettiği belirtildi. Alman devinin Guirassy için transferinden 25 milyon avro bonservis beklediği kaydedildi.

SON KARAR YENİ YÖNETİMİN

Haberde, transfer sürecindeki nihai kararın Fenerbahçe'de göreve gelecek yeni yönetim tarafından verileceği ifade edildi.

Serhou Guirassy

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon avro olan Gineli golcü Guirassy'nin, Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman devinde bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Serhou Guirassy, 20 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

DEVLER LİGİ'NDE GOL KRALI OLMUŞTU

30 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunda Devler Ligi'nde attığı 13 golle Barcelonalı Raphinha ile birlikte gol krallığını paylaşarak Altın Ayakkabı ödülünü almıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası