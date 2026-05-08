İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık halde bulunan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarılırken, 9 yaşındaki 1 erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 6 Mayıs günü saat 22.53 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, denizde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı. Yardım talebi üzerine olay yerine bir sahil güvenlik gemisi, dört sahil güvenlik botu ve bir helikopter sevk edildi.

1 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin müdahalesiyle yarı batık haldeki lastik botta bulunan 39 göçmen ile deniz yüzeyinde hayat mücadelesi veren 4 göçmen kurtarıldı. Denizdeki arama kurtarma çalışmalarında 9 yaşındaki 1 erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Olayın ardından göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli E.D. (39) yakalandı. Sağ kurtarılan 43 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör şüphesiyle adliyeye sevk edilen E.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

