BDDK verilerine göre Türkiye genelinde toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Kişi başı ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2025’te 616,5 ton olan bankalardaki altın miktarı, Mart 2026’da 699,1 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları en yüksek seviyesine ulaştı. Altın mevduatı yüksek ve düşük iller de belli oldu. Rize ve İstanbul detayı dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Altın fiyatlarında bu yılın ilk çeyreği oldukça hareketli geçerken, bankalardaki altın mevduatında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. BDDK tarafından açıklanan verilere göre;

-Türkiye genelinde (yurt dışı hariç) toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 Trilyon TL büyüklüğe ulaştı.

-86 milyonluk ülke nüfusuna oranlandığında bankacılık sisteminde kişi başı ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL seviyesinde oldu.

BANKALARDA REKOR SEVİYE

Açıklanan verilere göre; Aralık 2025’te 616,5 ton olan bankalardaki altın miktarı, Mart 2026’da 699,1 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları ilk çeyrekte %13,40 arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak Şubat 2021'de 685 ton ile aylık rekor test edilmişti.

ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK İLLER

Rakamsal olarak 2026’nın ilk çeyreğinde altın mevduatı en yüksek ilk 10 il şöyle sıralandı:

Sıra İl Altın Mevduatı (TL) 1 İstanbul 1 trilyon 467,23 milyar 2 Ankara 475,38 milyar 3 İzmir 245,70 milyar 4 Antalya 143,30 milyar 5 Bursa 128,89 milyar 6 Kocaeli 96,68 milyar 7 Konya 79,181 milyar 8 Adana 68,36 milyar 9 Mersin 66,20 milyar 10 Muğla 65,31 milyar

ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK İLLER

Yine rakamsal olarak 2026’nın ilk çeyreğinde altın mevduatı en düşük ilk 10 il ise şunlar oldu:

Şehir Altın Mevduatı (Milyar TL) Ardahan 1,839 Hakkâri 1,905 Kilis 1,967 Bayburt 2,035 Tunceli 2,658 Şırnak 3,039 Siirt 3,250 Iğdır 3,375 Muş 3,496 Bitlis 4,124

ALTIN PAYI EN YÜKSEK İLLER

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde altın ağırlığı en yüksek iller şöyle sıralandı:

İl Altın Ağırlığı (%) Rize 42,20 Malatya 36,50 Çankırı 36,50 Kırıkkale 35,60 Çorum 35,20 Amasya 34,80 Tokat 34,50 Kırşehir 34,10 Yozgat 33,90 Karabük 33,50

ALTIN PAYI EN DÜŞÜK İLLER

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde altın ağırlığı en düşük iller ise şunlar oldu:

Şehir Altın Ağırlığı (%) İstanbul 12,0 Ankara 12,40 Gaziantep 14,10 Tunceli 15,30 Hatay 16,90 Antalya 17,10 Şırnak 17,30 Adana 17,50 İzmir 17,60 Muğla 18,20

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Rize, bankadaki mevduatın %42'sini altında tutarak Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Listede İç Anadolu (Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat) ile birlikte Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat) illeri de öne çıktı.

İstanbul, Türkiye'deki toplam altın mevduatının yaklaşık %35,5'ine (1,46 Trilyon TL) tek başına sahip olmasına rağmen, ildeki toplam paranın büyüklüğü nedeniyle, altın mevduatında oransal olarak listenin sonunda yer aldı. Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Muğla gibi şehirlerde de benzer etki gözlemleniyor.

