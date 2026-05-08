Endonezya'da sabah saatlerinde faaliyete geçen Dukono Yanardağı'nın 10 kilometre yüksekliğe kadar kül fırlattığı belirtildi. Yanardağ patlamasında 3 dağcı hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya'nın North Maluku bölgesinde yer alan Dukono Yanardağı faaliyete geçerek 10 kilometre kadar yüksekliğe kül püskürtmeye başladı.

3 ÖLÜ, 10 KAYIP VAR

Bu sırada dağa tırmanan dağcılardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 10'undan ise hala haber alınamadığı kaydedildi. Ölen dağcılardan 2'sinin Singapurlu, 1'inin ise Endonezyalı olduğu aktarıldı.

ARA ARA FAALİYETE GEÇİYOR

Endonezya'nın Halmahera Adası'nda yer alan 3 volkandan biri olan Dukono, 1933 yılından bu yana belirli aralıklarla faaliyete geçiyor.

Volkan, en son 6 Nisan'da faaliyete geçmiş, bu esnada bölgede bulunan dağcılar yara almadan kurtulmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

