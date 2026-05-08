Arjantin’den hareket eden ve “Hantavirüs” vakaları nedeniyle ölümlerle gündeme gelen MV Hondius isimli kruvaziyer gemide 24 gün geçiren YouTuber Ruhi Çenet’in, Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya yüklenen fotoğraf sonrası Çenet’e tepkiler gecikmedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 12 ülkeyi uyardığı ve kuluçka süresi nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini bildirdiği süreçte, Hantavirüs tespit edilen gemide bulunan üç kişinin hayatını kaybetmesi endişeye yol açtı.

Hantavirüslü gemiden dönüp düğüne katılmış! Ruhi Çenet'e tepki yağdı

VİRÜSLÜ GEMİDE 24 GÜN KALMIŞTI

Arjantin çıkışlı Hollanda bayraklı gemide seyahat eden yolculardan biri olan Ruhi Çenet’in de söz konusu gemide 24 gün boyunca kaldığı ortaya çıkmıştı. DSÖ, gemide toplam sekiz şüpheli ve kesinleşmiş vaka tespit edildiğini açıklamıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çenet, yolculuk sırasında yaşanan bir ölümün başlangıçta hava koşullarıyla bağlantılı olduğunu düşündüklerini, ancak daha sonra durumun farklı bir sağlık sorunu olduğunu fark ettiklerini ifade etmişti.

TEST YAPTIRMIŞTI

Güney Afrika’ya ulaştıktan sonra test yaptırdığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ruhi Çenet, kendisini izole ettiğini ve herhangi bir belirti göstermediğini açıklamıştı.

KULUÇKA SÜRESİ 6 HAFTA…

Ancak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabileceğini belirterek yeni vakaların ortaya çıkabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

“BİRKAÇ HAFTA BEKLEYİP DÜĞÜN GEZSEYDİN”

Tüm bu gelişmelerin ardından, Çenet’in İstanbul Çatalca’da bir mahalle düğününe katıldığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çatalca’daki mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabında yer alan fotoğraf sonrası durum tartışmaya yol açarken, DSÖ’nün düşük risk değerlendirmesine rağmen virüs geçmişi bulunan bir kişinin kalabalık bir etkinlikte yer alması sosyal medyada tepki çekti.

Kullanıcılardan “Şaka gibi bu kadar duyarsız olamazsınız ya birkaç hafta bekleyip düğün gezseydin bari” , “Tebrikler hantavirüs kazandınız. Lütfen kendinizi karantinaya alıp insanlarla teması kesiniz” , “Virüsü yayıyor resmen” , “Test yaptırdı ama taşıyıcı olabilir” şeklinde yorumlar gecikmedi.

