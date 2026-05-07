Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe tahmini: Forveti öve öve bitiremedi, gol sayısı verdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te sezonu 73 puanla 6'ncı sırada tamamlayarak, Premier Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Ilıcalı, İngiliz ekibinin en etkili oyuncularından Oli McBurnie için çarpıcı bir Fenerbahçe açıklamasına imza attı.
Championship'te normal sezonu 6'ncı bitirip play-off'a kalan Hull City'nin, 8 Mayıs Cuma günü TSİ 22.00'de Millwall ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde, Premier Lig'le arasında tek maç kalacak. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, 39 maçta ulaştığı 18 gol ve 8 asistlik performansı ile sezona damga vuran Oli McBurnie hakkında konuştu.
FENERBAHÇE TAHMİNİ GÜNDEM OLDU
Acun Ilıcalı, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki İskoç santrfordan övgüyle bahsetti ve McBurnie'nin Fenerbahçe'de oynasaydı ulaşacağı gol sayısı hakkında dikkat çeken bir tahminde bulundu.
"NE GELİRSE ATIYOR"
TV8'e açıklama yapan Ilıcalı, "McBurnie, Fenerbahçe'de olsun 25 golden aşağı atmaz. Ne gelirse atıyor abi adam. Adamın özelliği bu, top gelirse atıyor. 'Oli Mcburnie 15'ten fazla gol atacak dedim' ve 18 gol attı. Acayip bir çocuk. '20 gol atarsan sana inanılmaz bir hediye alacağım' dedim. Şansı devam ediyor" ifadelerini kullandı.