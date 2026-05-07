İstanbul Bayrampaşa'da bir eve giren iki kadın hırsız, yatak odasında bulunan ve içerisinde 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı açamayınca pes etmeyip, dev bir torbaya koyarak çaldı. Soygunun ardından çaldıkları milyonluk kasayla sokakta soğukkanlılıkla yürüyerek kaçtıkları o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyerek harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan ve tam 44 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan azılı hırsız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kayıplara karışan suç ortağını yakalama çalışmaları sürüyor.

