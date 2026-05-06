Hull City'nin play-off heyecanı: Premier Lig yolunda ilk rakip Millwall
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship'i 6'ncı sırata tamamladı. Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e çıkacak 3'üncü takımın belli olacağı play-off turu ilk maçında Hull City, 8 Mayıs Cuma günü Millwall ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayarak play-off'lara kalma hakkı kazandı ve ilk turda Millwall ile karşılaşacak.
- Hull City-Millwall maçı, 8 Mayıs Cuma akşamı MKM Stadyumu'nda oynanacak.
- Karşılaşma TSİ 22.00'de TV8'den yayınlanacak.
- Play-off mücdelesi sonundaCoventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e çıkacak 3'üncü takımın belli olacak.
Championship’i 2025-2026 sezonunu 73 puanla 6'ncı sırada tamamlayarak play-off’larda mücadele etmek hakkı kazanan Hull City, sezonun kritik maçlarından birine çıkacak.
MILLWALL'U KONUK EDECEK
Bosna-Hersek asıllı Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, MKM Stadyumu'nda 8 Mayıs Cuma akşamı oynanacak mücadelede Millwall ile karşılaşacak.
Türk iş adamı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin oynayacağı play-off turu karşılaşması, TSİ 22.00’de TV8'den yayınlanacak.
