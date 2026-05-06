Burdur’da 30 Nisan’da Kübra Yapıcı’nın öldürüldüğü ve ormanda cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. 2 kişi yakalanırken şüphelilerden biri yetkilere yaşanan tüm vahşeti itiraf edip "Uyurken kafasına sıktı. Halıya sardı arabayla onu götürdük. Benzini döktü 3-4 saat belki de 2-3 kere yaktık. Parçaları kürekle çuvallayıp göl, çamur ve bataklığa attık" dedi.

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den sonra haber alınamaması üzerine baba Yunus Yapıcı, kızının hayatından endişe ederek aynı gün Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Derhal başlatılan çalışmalar sonucu genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi.

BABASI DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Soruşturma derinleştikçe "Ata" ve "Umut" isimlerini kullanan iki şahsın izine ulaşıldı. Ancak verilen ifadeler olayın seyrini değiştirdi. "Umut" isimli şüpheli, Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Bu çelişki, şüpheleri daha da güçlendirdi. Tam bu noktada devreye giren baba Yunus Yapıcı, yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı.

BORÇ İDDİASI

Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut D.'nin alınan ifadesi, cinayetin vahşetini gözler önüne serdi. İlyas Umut D., Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk S.'ye borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla öldürüldüğünü anlattı.

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran itiraf videosu: Benzin döküp 3-4 saat yaktık

İtirafa göre cinayet sonrası ceset önce gömüldü, ardından tekrar çıkarılarak yakıldı. Parçaların bir kısmı ise baraj sularına atıldı. Bu kan donduran detaylar üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma teşkilatı da sürece dahil oldu. Soruşturma kapsamında İlyas Umut D. gözaltına alınırken, cinayetin diğer faili olduğu değerlendirilen Ata Berk S., İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Cinayet mahalli Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı sınırlarında kaldığından dosyanın burada ikmal edileceği ve yargılamanın yapılacağı öğrenildi.

"3-4 SAAT YAKTIK"

İlyas Umut D.'nin savcı huzurunda olayla ilgili yer gösterme işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüpheli yetkililere yaşanan vahşeti anlatırken "Uyurken kafasına sıktı. Halıya sardı arabayla onu götürdük. Benzini döktü 3-4 saat belki de 2-3 kere yaktık. Parçaları kürekle çuvallayıp göl, çamur ve bataklığa attık." ifadelerini kullandı.

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran itiraf videosu: Benzin döküp 3-4 saat yaktık

Öte yandan, Bucak Sulh Ceza Hakimliğinin soruşturmanın selameti gerekçesiyle dosyaya ilişkin verdiği yayın yasağı kararının kaldırıldığı bildirildi. Hakimlik kararında, delillerin toplanmış olması nedeniyle yayın yasağı şartlarının ortadan kalktığı değerlendirilerek, 6 Mayıs tarihli yayın yasağı kararının kaldırılmasına hükmedildi.

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran itiraf videosu: Benzin döküp 3-4 saat yaktık

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, genç kadının son anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı anlar yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası