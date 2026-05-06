İzmir’de rutin kontrol için hastaneye başvuran 46 yaşındaki Fadime Ok’un meme ve kolon kanseri, erken evrede tespit edilerek tek ameliyatta çıkarıldı. Taburcu olan hasta “Duyunca çok büyük strese girdim. Sağlığıma kavuştum, çok mutluyum” dedi.

Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Fadime Ok, meme kanseri taraması için 1 ay önce İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

5 SAATLİK OPERASYONLA İKİ TÜMÖR ÇIKARILDI

Memesinde kitle tespit edilen Ok'a farklı tetkikler de yapıldı. Tümörün kötü huylu olduğu tespit edildi. Hastanenin cerrahi ve onkoloji uzmanı Musa İlgöz, ameliyata hazırlık sürecinde ileri düzey görüntüleme olan PET çekimiyle Ok'un kalın bağırsağında da kötü huylu bir kitle belirledi.

Hastanın yaşı, genel durumu ve tümörlerin yapısını değerlendiren İlgöz, iki tümörü aynı ameliyatta çıkarmaya karar verdi.

İlgöz, 5 saat süren ameliyatta Ok'un memesi ve kalın bağırsağındaki tümörleri çıkarmayı başardı.

"DUYUNCA ÇOK BÜYÜK STRESE GİRDİM"

Fadime Ok, 40 yaşından sonra düzenli meme kanseri taraması yaptırdığını, kanser olduğunu rutin kontrol için hastaneye başvurduğunda öğrendiğini anlattı.

Vücudunun farklı yerlerinde tümör olmasının kendisini üzdüğünü ve korkuttuğunu ifade eden Ok, "Duyunca çok büyük strese girdim ama Musa hocamıza güvendim. Çok ilgili ve alakalıydı. Sağ olsun kurtardı. Sağlığıma kavuştum, çok mutluyum" dedi.

Ok, bundan sonra eşi ve çocuklarıyla daha çok zaman geçirmek istediğini söyledi.

"ŞANSLI BİR HASTA"

Ameliyatı gerçekleştiren Musa İlgöz de Ok'un vücudundaki tümörlerin erken evrede tespit edildiğini, bunun da tedavi sürecinde zaman kazandırdığını belirtti.

Meme ve kolondaki tümörün ameliyat edilebileceğini gördüklerine dikkati çeken İlgöz, "Meme koruyucu cerrahi yaptık. Kalın bağırsağın son kısmındaki tümörlü kısmı çıkardık" diye konuştu.

İlgöz, Ok'un şanslı bir hasta olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki tümörün de erken evrede yakalanması, erken dönemde taramaları yaptırarak tespit edilmesi güzel oldu. Her zaman tümörü böyle yakalamıyoruz, metastaz yapmış oluyor. Bu tarz tümörlerde yapacak çok bir şey olmayabiliyor. Kemoterapi alması gerekiyor, süreç uzuyor. Şanssızlığı iki tümörün bir arada olmasıydı ama şansı ikisinin de ameliyat edilebilir çıkmasıydı. Güzel bir ameliyat oldu. Sağlığına kavuştu. Hastamızı tamamen tümörsüzleştirdik."

40 YAŞINDAN SONRA DÜZENLİ KONTROL ŞART

Meme kanseri taramalarının önemini vurgulayan İlgöz, kadınlara özellikle 40 yaşından sonra mutlaka düzenli kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kamil Yamak ise yapılan hızlı tanı ve ameliyatı anlatarak, "İki sağlık sorunu da aynı seansta tek bir ameliyatta çözülmüş oldu. Hastanemizde onkolojik ve tümör tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

