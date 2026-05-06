Antalya'nın Aksu ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan ve kısa sürede büyüyerek bitişikteki depolara da sıçrayan yangın, bölgede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangını haber alıp olay yerine koşan ve ayakta durmakta güçlük çeken işletme sahibinin, ekmek teknesinin alevlere teslim oluşunu elleri başının arasında, gözyaşları ve çaresizlik içinde izlediği anlar ise görenlerin yüreklerini burktu.

