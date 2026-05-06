Türkiye’den de akın var! Dambalı Dağı’na şifalı su yoğunluğu Hıdırellez gecesinde Bulgaristan’ın Dambalı Dağı, şifa umuduyla gelen binlerce kişiyi ağırladı. Türkiye’den de çok sayıda ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, “şifalı su” olduğuna inanılan pınar başında uzun kuyruklar oluştu. Gün doğumuna kadar süren yoğunlukta bazı kişiler suya girerken, bazıları da şifa umuduyla su doldurmayı tercih etti.



Hıdırellez'in kutlandığı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede, şifalı olduğuna inanılan Dambalı Dağı'ndaki pınar başında toplanan ziyaretçilerden bazıları gece yarısında şifa niyetiyle pınarın çevresindeki havuzlara girdi.

Binlerce kişi ise pınarın çevresinde uzun kuyruklar oluşturarak çeşmeden ve kayalıklardan akan suyu şişelere doldurmak için bekledi.

Eski bir inanışa göre, gün doğmadan önce kayalıklardan süzülen suyun konuşma bozukluğu, kekeleme, felç, egzama ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılıyor.

Bulgaristan'ın farklı bölgelerinin yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve diğer ülkelerden gelen çok sayıda kişi, bu asırlık geleneği yaşatmak ve şifa bulma ümidiyle Dambalı'da buluştu.

