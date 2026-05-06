Konserlerine yıllarına ara veren Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçının 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konser için bilet satışları başladı. Kategori kategori açıklanan bilet fiyatları kısa sürede yoğun ilgi görürken, satış ekranlarında yüz binleri aşan sıra oluştu. Peki, Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi?

Rock müziğin popüler isimlerinden Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozarak 3 Haziran 2026’da İstanbul’da sahneye çıkacağını duyurmuştu. Son konserini 2020 yılında veren sanatçının yeniden konser verecek olması hayranları arasında büyük heyecana neden oldu.



Bilet almak isteyen çok sayıda kişi, satış platformunda uzun süreli bekleme sorunuyla karşılaştı. Konser biletleri Bubilet ve Biletix üzerinden satışa sunulurken, yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükendi.

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Biletixten açıklama geldi



YENİ KONSERLERİ DUYURULACAK

Biletix tarafından yapılan açıklamada ise, "Şebnem Ferah konseri için gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Etkinliğin tüm biletleri tükenmiştir. Yeni konserler çok yakında duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.



