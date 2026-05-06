A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı Kuzey Makedonya karşılaşmasının tarihi, saati ve stadyumu netleşti. Futbolseverler Türkiye-Kuzey Makedonya milli maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını ve karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ilişkin detayları araştırıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın haziran ayında oynayacağı özel maçların programını açıkladı. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk olarak Kuzey Makedonya ile İstanbul’da sahaya çıkacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele öncesinde gözler bilet satış tarihine çevrilirken, karşılaşmanın başlama saati de netlik kazandı.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım’ın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 1 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre mücadele saat 20.30’da başlayacak.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye-Kuzey Makedonya maçının bilet satışlarına ilişkin resmi duyuru henüz yapılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun önümüzdeki günlerde satış takvimi ve bilet fiyatlarını açıklaması bekleniyor.

Milli maçlara olan yoğun ilgi nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenebileceği değerlendiriliyor. Taraftarların, resmi açıklamaları TFF’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeleri öneriliyor.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki mücadeleye İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Daha önce birçok milli maça sahne olan stat, yeniden ay-yıldızlı taraftarları ağırlayacak.

A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından ikinci hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. ABD’nin Florida eyaletinde oynanacak mücadeleyle birlikte milliler, Dünya Kupası öncesindeki hazırlıklarını sürdürecek. Venezuela maçı, 6 Haziran Cumartesi günü Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

