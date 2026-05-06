Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve finalist ekipler belli olacak.

Final müsabakasına 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park’ın ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş maçları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Milli futbolcu Demir Ege Tıknaz’ın formasını giydiği Portekiz ekibi Braga, TSİ 22.00’de Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Braga, ilk maçı 2-1 kazanmıştı.

Diğer mücadelede, iki İngiliz ekibi boy gösterecek. Nottingham Forest, evinde 1-0 mağlup ettiği Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası