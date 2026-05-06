Bingöl’de 1 Mayıs’ta sırra kadem basan mont, cep telefonu ve cüzdanı dere kenarında bulunan kayıp emekli öğretmen Kutbettin Keskin’i arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrılan 46 yaşındaki emekli öğretmen Kutbettin Keskin'inden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu.

6 gündür haber yok! Burdurda emekli öğretmen Kubbettin Keskin sırra kadem bastı

MONT VE TELEFONU BULUNMUŞTU

Parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Kutbettin Keskin'i arama çalışması başlatılmıştı. Önceki gün Haçapur Deresi'nin çevresinde yapılan aramada bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin'e ait olduğu belirlenmişti.

ARAMA DEVAM EDİYOR

Bingöl, Muş, Elazığ ve Van'dan bölgeye gelen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 187 kişinin katılımıyla, Haçapur Deresi ve arazide Keskin'i arama çalışmaları yürütülüyor.

6 gündür haber yok! Burdurda emekli öğretmen Kubbettin Keskin sırra kadem bastı

Dron desteğiyle gerçekleştirilen aramada, Van'dan gelen AFAD dalgıç ekibi de derenin derin kısımlarında çalışma yapıyor.

6 gündür haber yok! Burdurda emekli öğretmen Kubbettin Keskin sırra kadem bastı

Haberle İlgili Daha Fazlası