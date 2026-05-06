6 gündür haber yok! Burdur'da emekli öğretmen Kubbettin Keskin sırra kadem bastı
Bingöl’de 1 Mayıs’ta sırra kadem basan mont, cep telefonu ve cüzdanı dere kenarında bulunan kayıp emekli öğretmen Kutbettin Keskin’i arama çalışmaları devam ediyor.
- 46 yaşındaki emekli öğretmen Kutbettin Keskin, 1 Mayıs'ta evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.
- Parkison hastası olduğu belirtilen Keskin'in bulunması için arama başlatıldı.
- Aramada bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin'e ait olduğu belirlendi.
- Haçapur Deresi ve arazide süren arama çalışmalarına 187 kişi katılıyor.
- Arama çalışmalarında dron desteği ve dalgıç ekipleri kullanılıyor.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrılan 46 yaşındaki emekli öğretmen Kutbettin Keskin'inden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu.
MONT VE TELEFONU BULUNMUŞTU
Parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Kutbettin Keskin'i arama çalışması başlatılmıştı. Önceki gün Haçapur Deresi'nin çevresinde yapılan aramada bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin'e ait olduğu belirlenmişti.
ARAMA DEVAM EDİYOR
Bingöl, Muş, Elazığ ve Van'dan bölgeye gelen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 187 kişinin katılımıyla, Haçapur Deresi ve arazide Keskin'i arama çalışmaları yürütülüyor.
Dron desteğiyle gerçekleştirilen aramada, Van'dan gelen AFAD dalgıç ekibi de derenin derin kısımlarında çalışma yapıyor.