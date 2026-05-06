Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıda Roma dönemine ait figürlü mozaikler ortaya çıktı. Eserlerin işçiliğinin Gaziantep'te Zeugma Antik Kenti'ndeki ünlü 'Çingene Kızı' mozaiğiyle benzerlik göstermesi dikkat çekti.

2'NCİ VE 4'ÜNCÜ YÜZYILA AİT OLABİLİR Tokat’ta bağ evindeki kaçak kazıda gün yüzüne çıkan Roma dönemine ait eserler, tarihe yeni bir yolculuğun kapısını araladı. Üzerinde antik Yunanca 'Tryphe' yazan ve 'bolluk ve bereket' anlamı taşıyan mozaikler için başlatılan ilk kurtarma kazısı tamamlandı. Mozaiklerin milattan sonra 2'nci ve 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor.

ROMA VİLLASI DA ÇIKABİLİR Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci, ortaya çıkarılan mozaiğin Roma dönemindeki kültürel zenginliği yansıttığını belirtti. Yetkililer, bölgede daha büyük bir Roma villası kompleksinin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

KÜLTÜREL ALTYAPI GÜÇLÜ Semih Yaşar Çizikci, Zile'nin tarih boyunca önemli bir merkez olduğuna dikkat çekerek “Bu kadar önemli bir bölgede Roma dönemine ait kültürel altyapının da güçlü olması bekleniyordu. Son kazılarda ortaya çıkan mozaik, özellikle yapım tekniğiyle dikkat çekiyor” dedi.

‘ÇİNGENE KIZI' DETAYI Mozaiğin teknik özelliklerinin Gaziantep'teki Zeugma mozaikleriyle benzerlik gösterdiğini belirti. Çizikçi “Özellikle iki farklı teknikle yapılı mozaik tekniği, Zeugma Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan eserlerle çok yakın özellikler taşıyor. Yapım tarzı bakımından karşılaştırma yapılacak en önemli örneklerden biri ‘Çingene Kızı' mozaiğidir. Bu durum bize Zile'nin arkeolojik açıdan düşündüğümüzden çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

İKİ FARKLI ODAYA AİT İZLER Çizikci, alanın sütunlu bir avluya ait olabileceğini düşündüklerini söyleyerek “Şu an iki farklı odaya ait izler görülebiliyor. Ancak bu yapının daha büyük bir Roma villasının parçası olma ihtimali yüksek. Hatta bölgede birden fazla villa yapısının bulunabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

