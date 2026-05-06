Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın piyasasındaki hareketliliği fırsata çevirmeye çalışan kalpazanlara yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince İstanbul'da iki ayrı operasyon düzenlendi. Sultanbeyli ve Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda sahte altın ve ziynet eşyası ele geçirilirken 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, son dönemde döviz ve altın piyasasındaki hareketliliği fırsata çevirmeye çalışan kalpazanlara yönelik çalışma yürüttü.

SULTANBEYLİ'DE SAHTE ALTIN ÜRETİM DEPOSUNA BASKIN

Teknik ve fiziki takip ile saha çalışması yapan ekipler, Sultanbeyli'de bulunan bir ikamette kaçak olarak kuyumculuk yapıldığını ve sahte altın üretildiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adresteki aramada sahte ve ayarı düşürülmüş 767 gram has altın, 44 gram kesme altın, 133 gram altın, 30 altın zincir, 5 altın bilezik, 6 burma bilezik, 2 kelepçe bilezik, 14 altın bileklik, ⁠4 ata lira, 1 reşat altın, 2 tam altın, ⁠6 altın kolye ve kolye ucu, 3 küpe ile 2 kilogram külçe gümüş ele geçirildi.

Ekipler, adresteki altın ve gümüş yapımında kullanıldığı değerlendirilen ⁠rodaj, cila, mumlama, ⁠yıkama, freze delme ve yüzük büyütme makinelerine el koydu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON 500 BİN LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Altın sahteciliğine yönelik belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş 1, 5 ve 10 gramlıklardan oluşan toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 sahte altın ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adresteki aramalarda ayrıca 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinası, kağıt ve plise delme makinesi bulundu. Bu operasyon kapsamında da 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

VATANDAŞI MAĞDUR EDECEKLERDİ

Düğünlerde takı olarak kullanılmak üzere altına talebin arttığı bu dönemde, kaçak imalathanelerde hazırlanan sahte altınların piyasaya sürülmeden ele geçirilmesiyle vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.

