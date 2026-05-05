Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kadın, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine emniyet ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde TikTok'ta yaptığı canlı yayınla gündem olan bir kadın, şiddet iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve olayın kurgu olduğu tespit edilince gözaltına alındı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İhbarın ardından adrese giden polis ekipleri, olayın iddia edildiği şekilde gerçekleşmediğini tespit etti. Yapılan incelemelerde şüpheli kadının, daha fazla izlenme ve etkileşim elde etmek amacıyla kendisini yaraladığı ve olayı tamamen kurguladığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Yine TikTok rezaleti! Emniyet harekete geçti, işin aslı başka çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kadın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi.

