Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara kadar giren şiddet dalgası, şimdi de sosyal medya bataklığında bir kez daha "nefret suçu" olarak karşımıza çıktı. TikTok’ta elinde bıçakla canlı yayın açan bir şahıs, kutsal değerlere ve baş örtülü kadınlara dil uzatarak dehşet saçtı. İzleyicilerine küfürler savuran genç, Filistin’de yaşanan insanlık dramıyla alay edip "başörtüsü" üzerinden nefret suçu işledi. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu saldırgan cezasız kalmasın" diyerek emniyeti göreve çağırdı.

HEM KATİLLERE DESTEK VERDİ HEM TEHDİT SAVURDU

Aile yapısını ve toplumsal huzuru hedef alan sosyal medya mecralarındaki skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. Denetimlerin yetersizliği sebebiyle her türlü rezaletin sergilendiği TikTok'ta, bu kez bir gencin nefret dolu söylemleri infiale yol açtı.

Canlı yayın sırasında elindeki bıçağı ekran karşısındakilere sallayan 'Hapi' rumuzlu şahıs, katil İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği soykırımı överek vicdanları yaraladı. İzleyicilerin tepkisi üzerine iyice zıvanadan çıkan yayıncı, Türk milletinin mukaddes değerlerini hedef alarak ağza alınmayacak küfürler savurdu.

"TÜRBANLI ANNENİZİN KAFASINI KESERİM"

Sözde yayıncının asıl dehşet saçan ifadeleri ise inançlı kesime yönelik oldu. Kendisini eleştiren bir takipçisine elindeki bıçağı göstererek, "O türbanlı annenizin kafasını keserim" şeklinde tehditler savuran şahıs, açıkça suç işledi. Nefret kusarken sergilediği rahat tavırlar ise "bu cesareti nereden alıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

VATANDAŞ AYAKTA: BU ŞAHIS DERHAL BULUNSUN

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nı etiketleyerek ihbarda bulundu. Yapılan yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

Elimizde bıçakla canlı yayında kafa kesme tehdidi savurmak ne zamandan beri serbest?

Şu Tiktok'u kapatsınlar Allah aşkına. Daha rezil bir şey olamaz!

Manevi değerlerimize ve annelerimize uzanan bu dilin cezası en ağır şekilde verilmeli.

"TikTok bir bataklık haline geldi, bu şahıs bir an önce adalete teslim edilmeli.

Ey Allah'ım ne günlere kaldık! Nasıl evlat bunlar böyle!

