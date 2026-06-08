Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp raporları netleşmeye devam ediyor. aralarında Mabel Matiz, Yağmur Ünal ve Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 10 ünlü ismin test sonuçları pozitif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düğmeye basmasıyla; Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ve Muğla’daki 25 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonları düzenlenmiş ve baskınlarda, aralarında tanınmış figürlerin de yer aldığı toplam 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, önce Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmiş, ardından detaylı analizler için Adli Tıp Kurumu’na nakledilmişti.

Burada biyolojik örnekleri (kan, saç ve idrar) alınan zanlılardan 9'u serbest bırakılırken, 11'i yasal işlemlerinin devamı için adliyeye sevk edilmişti.

Geçtiğimiz hafta 15 ismin test sonucunun ortaya çıkmasının ardından 10 ismin daha adli tıp kurumuna verdiği testlerin sonuçları belli oldu.

10 İSİM POZİTİF

Sabah'ın haberine göre; aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 10 kişinin daha uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimler: Tarık Tunca Bakır, Yağmur Ünal, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Fatih Karaca (Mabel Matiz), Volkan Bahçekapılı, Eren Kesimer, Semiha Bezek ve Yasemin İkbal.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ve kamuoyunda Mabel Matiz mahlasıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın idrarında ve saçında kokain tespit edildi. Öte yandan, Aycan Yağcı'nın saçında esrar etken maddesi THC tespit edilirken kanında da kokain saptandı.

Soruşturma derinleşerek devam ediyor.

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