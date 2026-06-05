Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan testlerde, oyuncu Feyza Civelek, “Blok3” lakaplı Hakan Aydın, Onur Tuna dahil 10 ismin sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Analiz sonuçlarında Serenay Sarıkaya ve Berkay Şahin’in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin test sonuçları ise temiz çıktı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda, şüphelilerden alınan kan, idrar ve saç örnekleri tek tek incelenerek uyuşturucu madde tespit edilip edilmediğine dair bulguların ayrı ayrı değerlendirildiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre Feyza Civelek’in kan örneği negatif çıkarken, idrar ve kıl örneklerinde kokain metabolitlerine rastlandığı belirtildi.

Feyza Civelek

Raporda “Blok3” adıyla bilinen Hakan Aydın’ın ise kan ve idrar örneklerinin negatif olduğu, ancak kıl örneğinde esrarın etken maddesi olan THC tespit edildiği ifade edildi.

Blok3

Serenay Sarıkaya’dan alınan kan, idrar ve kıl örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

POZİTİFLER ÇIKAN İSİMLER

Onur Tuna’nın kan ve idrar örneklerinde esrar metabolitine rastlanırken, kıl örneklerinde THC tespit edildi.

Özgür Deniz Cellat’ta kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti, kıl örneklerinde ise THC belirlendi.

Osman Haktan Canevi’nin analizlerinde de benzer şekilde kan ve idrarda esrar metaboliti, kıl örneğinde THC tespit edildi.

Zehra Hanzade Gürkanlar’ın kan, idrar ve kıl örneklerinde kokain ve türevlerine ait metabolitler saptandı.

Fatma Uludan Gugu’nun örneklerinde hem esrarın etken maddesi hem de kokain metabolitleri bulundu.

Hakan Aydın (Blok3)’ün kan ve idrar sonuçları negatif çıkarken, kıl örneğinde THC tespit edildi.

Mehmet Rahşan’da ise kan sonucu negatifken, idrarda kokain metaboliti; kıl örneğinde ise metamfetamin ve kokain metabolitleri görüldü.

Kübra İmren Siyahdemir’in kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti saptanırken, kıl örneğinde THC ile birlikte kokain metabolitine de rastlandı.

Feyza Civelek’in kan testi negatif çıkarken, idrar ve kıl örneklerinde kokain metabolitleri tespit edildi.

Yaşar Özdaş’ta ise kan ve idrar sonuçları negatif olmasına rağmen kıl örneğinde THC belirlendi.

NEGATİF ÇIKAN İSİMLER

— Tuğçe Postoğlu

— Cansu Tekin

— Berkay Şahin

— Mirgün Cabas

— Serenay Sarıkaya

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