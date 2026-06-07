Vodafone’un dijital sadakat platformu Happy, online tasarım platformu Canva ile özel bir iş birliğine imza attı.

ÖMER TEMÜR- Telekom sektöründe bir ilk olan iş birliği çerçevesinde Canva’nın ücretli üyeliklerinden Canva Pro paketi bütün faturalı Vodafone müşterilerine üç aylığına ücretsiz sunulacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin bu iş birliğiyle, müşterilere üç ayda toplam 7 milyon TL’yi aşkın fayda sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Dünya genelinde 190’dan fazla ülkede her ay 260 milyon kişi tarafından kullanılan online tasarım aracı Canva’da sosyal medya gönderileri, sunumlar, afişler, videolar, logolar gibi pek çok tasarım yapılabiliyor.

100’den fazla dilde kullanılabilen, 150 bini aşkın Türkçe ve Türkiye’ye özgü şablon bulunan Canva, arka plan kaldırmadan Türkçe seslendirme, tasarlama, yazma ve kodlama gibi iş akışlarını tek deneyimde birleştiriyor.

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