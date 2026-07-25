ABD'de kızamık vakaları alarm veriyor. 2026'nın ilk yedi ayında kaydedilen vaka sayısı 2 bin 318'e ulaşarak hem geçen yılın toplamını geride bıraktı hem de 1991'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Uzmanlar, aşılama oranlarındaki düşüşün salgını büyüttüğü uyarısında bulunuyor.

ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yılın ilk yedi ayında 2 bin 318 kızamık vakasının kaydedildiğini açıkladı. Böylece 2025'in tamamında görülen 2 bin 289 vaka sayısı da aşılmış oldu.

1991'DEN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Johns Hopkins Üniversitesinin kızamık vakalarını izleyen sistemine göre, 21 Temmuz itibarıyla ülkede 2 bin 295 vaka tespit edilirken, CDC'nin son verileri bu sayının 2 bin 318'e yükseldiğini ortaya koydu. Yetkililer, bu rakamın 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek kızamık vaka sayısı olduğunu bildirdi.

Kızamık vakaları kontrolden çıktı! Son 35 yılın en yüksek seviyesi: Yetkililer alarmda

CDC verilerine göre vakaların yüzde 93'ünü aşısız kişiler oluşturuyor. Uzmanlar, çocukluk çağı aşılama oranlarındaki uzun yıllardır devam eden düşüşün salgının büyümesinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekiyor.

Çocuk doktoru ve Robert Wood Johnson Vakfı Başkanı Dr. Richard Besser, ABD'nin çocuklarını en bulaşıcı hastalıklara karşı koruyacak aşılama seviyelerinin altına düştüğünü belirterek, kızamığın aşılama oranlarındaki gerilemenin ilk ve en güçlü göstergesi olduğunu söyledi.

Kızamık vakaları kontrolden çıktı! Son 35 yılın en yüksek seviyesi: Yetkililer alarmda

Besser, "Bu durum yalnızca kızamığa değil, boğmaca, menenjit, suçiçeği ve aşıyla önlenebilen diğer hastalıklara karşı da toplulukların savunmasız hale geldiğini gösteriyor. Acil bir halk sağlığı tehdidiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Kızamık vakaları kontrolden çıktı! Son 35 yılın en yüksek seviyesi: Yetkililer alarmda

Ocak 2025'te başlayan kızamık dalgası büyümeye devam ederken, sağlık uzmanları salgının kontrol altına alınabilmesi için çocukluk çağı aşılamasının artırılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer, yüksek aşılama oranlarının hem kızamık hem de diğer bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili koruma yöntemi olmaya devam ettiğinin altını çiziyor.

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