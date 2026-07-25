Hindistan'da tıp fakültelerine giriş sınavındaki (NEET) usulsüzlük ve soru sızıntısı iddiaları üzerine patlak veren kitlesel öğrenci protestoları meyvesini verdi. Ülke genelinde günlerdir hayatı felç eden ve Z kuşağı öncülüğünde büyüyen gösterilerin ardından Birlik Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan görevinden istifa etti.

Tıp sınavındaki skandalın ardından Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi başta olmak üzere ülke genelinde meydanlara inen on binlerce öğrenci, haftalardır hükümet üzerinde istifa baskısı kuruyordu. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, sürecin ilk gününden itibaren sorumluluk üstlendiğini belirterek Başbakan Narendra Modi'ye istifasını sunduğunu duyurdu.

Hamam böceği hakareti yüzünden Bakan istifa etti! Modi yönetimi kıskaca alındı

"HAMAM BÖCEĞİ" DENİLDİ, Z KUŞAĞI PARTİ KURUP BAKANI DEVİRDİ

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı’nın işsiz ve gelecek kaygısı taşıyan gençleri "hamam böceklerine" benzetmesinin ardından protestocu gençler, mizahi bir tepki olarak "Hamam Böceği Halk Partisi" (Cockroach Janata Party - CJP) adı altında örgütlendi.

Kısa sürede devasa bir sivil harekete dönüşen CJP, tıp sınavının sızdırılması skandalını ana gündem maddesi haline getirerek Yeni Delhi'deki Jantar Mantar protesto alanını eylemlerin merkezi kıldı. Bakan Pradhan'ın istifa haberinin alana ulaşmasıyla birlikte binlerce genç kararı "Diktatörlük yenildi" ve "Demokrasinin zaferi" sloganlarıyla kutladı.

Hamam böceği hakareti yüzünden Bakan istifa etti! Modi yönetimi kıskaca alındı

MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLADI, HÜKÜMET GERİ ADIM ATTI

İstifanın hemen ardından Birlik Hükümeti yetkilileri ile CJP temsilcileri arasında durma noktasına gelen görüşmeler yeniden başladı. Yapılan ortak basın toplantısında hükümetin şu kritik taahhütlerde bulunduğu bildirildi:

Ülke genelinde protestolara katılan öğrencilere yönelik açılan tüm suç duyuruları ve polis soruşturmaları geri çekilecek.

Sınav stresi ve süreçte yaşanan kriz nedeniyle hayatına son veren öğrencilerin ailelerine devlet tarafından manevi tazminat ödenecek.

Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan

4 HAFTALIK REFORM SÜRECİ

Eğitim ve sınav sistemindeki açıkları gidermek amacıyla kapsamlı bir reform takvimi hazırlanarak 4 hafta içinde yeni müzakere turu düzenlenecek.

Söz konusu uzlaşmanın ardından CJP yönetimi grevi geçici olarak kaldırdıklarını açıklasa da ana muhalefet lideri Rahul Gandhi ve öğrenci temsilcileri, Başbakan Modi'nin öğrencilerden resmen özür dilemesi ve kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız şiddetin hesabının sorulması taleplerinin takipçisi olacaklarını duyurdu.

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