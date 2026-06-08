Haziran ayının ikinci haftasında yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. ''Bu hafta hava nasıl olacak?'' merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık tahminlere göre iç ve kuzey kesimlerde yerel kuvvetli yağışlar görülebilecek.

Bu hafta hava nasıl olacak vatandaşlar tarafından merakla araştırılırken MGM haftalık hava tahmin raporu paylaşıldı. Yeni haftayla birlikte sıcak hava etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde öğle ve akşam saatlerinde gelişecek gök gürültülü sağanaklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması isteniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcak ve yağışsız hava etkisini koruyacak.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji haftalık hava durumu 9-13 Haziran

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? (9-13 HAZİRAN)

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre 9 Haziran Salı gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta boyunca bilhassa İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji haftalık hava durumu 9-13 Haziran

Salı günü için aynı zamanda Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta ve Konya illeri için sarı kodlu uyarı verildi.



Haftalık tahmin haritaları, yağışların çarşamba gününden itibaren daha geniş alanlara yayılacağını gösteriyor. Perşembe ve cuma günleri ise iç ve batı bölgelerde gök gürültülü sağanakların etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede ülke genelindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji haftalık hava durumu 9-13 Haziran

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 13 Haziran Cumartesi gününe ilişkin tahminlerine göre yağışlar etkisini sürdürecek. Yurdun iç, kuzey ve batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Hafta sonuna doğru yağış alanlarının genişlemesiyle birlikte birçok ilde kısa süreli ancak etkili sağanaklar meydana gelebilir. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji haftalık hava durumu 9-13 Haziran

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az çok bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji haftalık hava durumu 9-13 Haziran

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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