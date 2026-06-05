İçişleri Bakanlığı da bazı bölgelerde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. İç Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanaklar nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Vatandaşlar ise ''Yarın yağmur yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak?'' sorgulamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda yapılan açıklamada Bilecik, Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Ankara için sarı kodlu uyarı verildiği bildirildi. Tahminlere göre Bilecik genelinde kuvvetli sağanak beklenirken, Bursa'nın doğu ilçeleri, Kütahya'nın kuzeyi ve Eskişehir'in batı kesimlerinde yerel olarak etkili yağışlar görülecek. Ankara'nın güney ve batı bölgelerinde de gök gürültülü sağanakların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! Yarın yağmur yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak?

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin günlük tahminlerine göre 6 Haziran Cumartesi günü öğleden sorna yurdun birçok bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bununla birlikte Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ile Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belirli bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! Yarın yağmur yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak?

İç kesimlerde öğle saatlerinden sonra bulutlanmanın artması ve yerel yağışların etkili olması bekleniyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında ise güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! Yarın yağmur yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak?

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Pazar günü yağışların etkisinin azalacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yerel sağanak geçişleri görülebilecek.

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise hafta sonunun genel olarak yağışsız geçeceği öngörülüyor. İç kesimlerde ise öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.



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