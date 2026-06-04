Yaz aylarına hızlı bir giriş yapılırken vatandaşlar ''Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Haziran ayının ilk hafta sonunda yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. İşte, Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4-10 Haziran tarihlerini kapsayan son tahminlerine göre iç ve kuzey kesimlerde yağışlı hava etkisini artıracak. Değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin yayımladığı tahminlere göre hafta sonu yurdun birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İç ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarınınsa batı, kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Cumartesi günü başta İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu olmak üzere geniş bir alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması beklenen yağışklar nedeniyle de uyarılar yapıldı.

Pazar günü de Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında daha sakin ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu

BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre 4-10 Haziran tarihleri arasında yurdun bir bölümünde aralıklarla yağış görülecek. Yağışların iç kesimler ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, cuma ve cumartesi günleri yağış alanlarının daha da genişleyeceği tahmin ediliyor. Yağışların bazı bölgelerde kısa süreli ve kuvvetli şekilde görülebileceği belirtiliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu

4-8 HAZİRAN HAVA DURUMU (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 04 Haziran Perşembe Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 20 32 32 73 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 8 13 30,6 16,5 25 05 Haziran Cuma Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 20 29 49 80 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 13 12,4 35 16,4 25,9 06 Haziran Cumartesi Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 18 31 40 89 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 20 13,4 34,4 16,7 25,6 07 Haziran Pazar Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 19 29 41 82 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 21 13,6 33,2 16,7 25,7 08 Haziran Pazartesi Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 18 29 50 93 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 20 13,8 34 17,1 25,9

ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 04 Haziran Perşembe Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 14 28 35 94 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 4 5,5 33,7 11,3 24,3 05 Haziran Cuma Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 15 29 35 82 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 9 5,8 33,2 11,6 24,6 06 Haziran Cumartesi Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 16 29 36 87 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 13 6 30,6 11,9 24,5 07 Haziran Pazar Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 15 29 32 82 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 9 5,8 33,5 12 25,5 08 Haziran Pazartesi Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 15 29 28 78 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 10 8,2 34,7 12,3 26

İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 04 Haziran Perşembe Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 18 32 51 83 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 15 14,7 33,3 18,3 29,1 05 Haziran Cuma Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 19 32 36 64 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 13 15 35 18,6 29,6 06 Haziran Cumartesi Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 20 32 51 69 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 13 14 34,3 18,9 29,3 07 Haziran Pazar Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 21 34 49 83 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 16 12,8 37,4 18,7 29,8 08 Haziran Pazartesi Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 21 36 31 72 Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu 13 15 37,2 19,1 30,1

Haberle İlgili Daha Fazlası