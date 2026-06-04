Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu
Yaz aylarına hızlı bir giriş yapılırken vatandaşlar ''Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Haziran ayının ilk hafta sonunda yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. İşte, Meteoroloji 4-8 Haziran hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4-10 Haziran tarihlerini kapsayan son tahminlerine göre iç ve kuzey kesimlerde yağışlı hava etkisini artıracak. Değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MGM'nin yayımladığı tahminlere göre hafta sonu yurdun birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İç ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarınınsa batı, kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Cumartesi günü başta İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu olmak üzere geniş bir alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması beklenen yağışklar nedeniyle de uyarılar yapıldı.
Pazar günü de Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında daha sakin ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre 4-10 Haziran tarihleri arasında yurdun bir bölümünde aralıklarla yağış görülecek. Yağışların iç kesimler ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
Perşembe gününden itibaren birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, cuma ve cumartesi günleri yağış alanlarının daha da genişleyeceği tahmin ediliyor. Yağışların bazı bölgelerde kısa süreli ve kuvvetli şekilde görülebileceği belirtiliyor.
4-8 HAZİRAN HAVA DURUMU (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)
İSTANBUL HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|04 Haziran Perşembe
|
|20
|32
|32
|73
|
|8
|13
|30,6
|16,5
|25
|05 Haziran Cuma
|
|20
|29
|49
|80
|
|13
|12,4
|35
|16,4
|25,9
|06 Haziran Cumartesi
|
|18
|31
|40
|89
|
|20
|13,4
|34,4
|16,7
|25,6
|07 Haziran Pazar
|
|19
|29
|41
|82
|
|21
|13,6
|33,2
|16,7
|25,7
|08 Haziran Pazartesi
|
|18
|29
|50
|93
|
|20
|13,8
|34
|17,1
|25,9
ANKARA HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|04 Haziran Perşembe
|
|14
|28
|35
|94
|
|4
|5,5
|33,7
|11,3
|24,3
|05 Haziran Cuma
|
|15
|29
|35
|82
|
|9
|5,8
|33,2
|11,6
|24,6
|06 Haziran Cumartesi
|
|16
|29
|36
|87
|
|13
|6
|30,6
|11,9
|24,5
|07 Haziran Pazar
|
|15
|29
|32
|82
|
|9
|5,8
|33,5
|12
|25,5
|08 Haziran Pazartesi
|
|15
|29
|28
|78
|
|10
|8,2
|34,7
|12,3
|26
İZMİR HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|04 Haziran Perşembe
|
|18
|32
|51
|83
|
|15
|14,7
|33,3
|18,3
|29,1
|05 Haziran Cuma
|
|19
|32
|36
|64
|
|13
|15
|35
|18,6
|29,6
|06 Haziran Cumartesi
|
|20
|32
|51
|69
|
|13
|14
|34,3
|18,9
|29,3
|07 Haziran Pazar
|
|21
|34
|49
|83
|
|16
|12,8
|37,4
|18,7
|29,8
|08 Haziran Pazartesi
|
|21
|36
|31
|72
|
|13
|15
|37,2
|19,1
|30,1