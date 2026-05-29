29 Mayıs itibarıyla yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası birçok kenti etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun önemli bölümünde yağışların gün boyunca aralıklarla etkili olması beklenirken, kıyı Ege ile Antalya'nın kıyı kesimleri yağışlardan daha az etkilenecek bölgeler arasında. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya 29 Mayıs hava durumu...

Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu bölgelerde birkaç derece düşmesi beklenirken, batı ve güney kesimlerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Mayıs Cuma 17 23 49 88 19 30 Mayıs Cumartesi 15 23 56 83 13 31 Mayıs Pazar 18 26 49 86 13 01 Haziran Pazartesi 19 28 50 86 11 02 Haziran Salı 21 31 42 75 12

ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Mayıs Cuma 11 18 47 96 15 30 Mayıs Cumartesi 8 20 40 88 15 31 Mayıs Pazar 9 22 45 83 11 01 Haziran Pazartesi 11 24 43 83 13 02 Haziran Salı 13 27 41 85 13

İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Mayıs Cuma 18 29 47 84 18 30 Mayıs Cumartesi 16 30 33 62 17 31 Mayıs Pazar 17 31 42 79 13 01 Haziran Pazartesi 19 32 34 59 13 02 Haziran Salı 20 33 36 69 11

BURSA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Mayıs Cuma 15 23 48 96 17 30 Mayıs Cumartesi 12 25 44 80 7 31 Mayıs Pazar 13 29 38 74 8 01 Haziran Pazartesi 15 31 38 76 9 02 Haziran Salı 16 33 36 75 9

ANTALYA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 29 Mayıs Cuma 20 30 54 77 19 30 Mayıs Cumartesi 20 31 27 78 22 31 Mayıs Pazar 18 28 49 77 14 01 Haziran Pazartesi 18 28 63 88 16 02 Haziran Salı 20 28 69 90 13

