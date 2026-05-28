Bolu’da piknik yapan akraba grubunun bulunduğu alana yıldırım isabet etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 11 kişilik akraba grubu, piknik yapmak için Aladağ Kartal Orman Deposu mevkisindeki dere kenarına gitti. Burada ufak bir çadır kurarak vakit geçiren ailenin bulunduğu alanda, bir süre sonra aniden şiddetli yağmur başladı.

Piknik keyifleri facia ile son buldu! Gözlerini hastanede açtılar, 1'inin durumu ağır

BAŞLARINA YILDIRIM DÜŞTÜ!

Yağış esnasında grubun kurduğu çadırın hemen yanındaki ağaca yıldırım düştü. Yıldırım isabet etmesi sonucu grupta bulunan Büşra E. (23), Ümit E. (32) ve Mustafa A. (42) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Büşra E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



