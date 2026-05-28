Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdüreceğini belirtti.

ERDOĞAN, TEBBUN İLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramını tebrik etti

