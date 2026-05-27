Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada "kanun yararına bozma" kararı alındığını belirtti. Sarı-lacivertli kulüp, dosyaya ilişkin gösterdiği hassasiyet sebebiyle Bakan Gürlek'e teşekkür etti.

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 tarihinde Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse yönelik Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin süreç hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı.

"ÖNEMLİ VE KIYMETLİ BİR ADIM"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"2015 yılında Rizespor maçı dönüşü Trabzon’da Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca Kulübümüze değil; Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelmiş kabul edilemez bir saldırı olarak hafızalara kazınmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin ilk günden itibaren takipçisi olduk, aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki beklentimizi her platformda kararlılıkla dile getirmeyi sürdürdük.

Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz.

Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz."

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakan Gürlek talimat verdi! Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası yeniden incelenecek

Haberle İlgili Daha Fazlası