Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler kira artış oranına çevrildi. TEFE-TÜFE'nin belli olmasıyla kira zam oranları da kesinleşecek Peki kira artış oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Milyonlarca kiracının merakla beklediği haziran ayı kira zam oranı, TÜİK’in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netlik kazanacak. Kira artış oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenirken, zam dönemi yaklaşan vatandaşlar da her ay başında açıklanan verileri yakından takip ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu her ay başında enflasyon verilerini paylaşıyor, mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek zam oranı da netlik kazanacak. Böylece sözleşme yenileme sürecine giren ev sahipleri, yeni kira artışlarını belirlenen oran doğrultusunda yapabilecek.

MAYIS DÖNEMİ KİRA ZAMMI NE OLMUŞTU?

Enflasyon nisan ayında yüzde 4.18 artarken, yıllık bazda yüzde %32.37 oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 32,43 olarak açıklandı. Böylece mayıs ayında kiralara en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.

