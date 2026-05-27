Muğla'nın Bodrum ilçesine dev kruvaziyer gemisi demir attı. 253 metrelik gemi, ilçeye 2 bin 377 turist getirdi.

İtalya bayraklı 253 metre boyundaki Aidablu, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı Alman uyruklu toplam 2 bin 377 yolcu ile 641 personelin bulunduğu dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Heraklion Limanı'na hareket edecek.

Dev kruvaziyer Bodrumda! 2 bin 377 turist getirdi

