Dev kruvaziyer Bodrum'da! 2 bin 377 turist getirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesine dev kruvaziyer gemisi demir attı. 253 metrelik gemi, ilçeye 2 bin 377 turist getirdi.
İtalya bayraklı 253 metre boyundaki Aidablu, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı Alman uyruklu toplam 2 bin 377 yolcu ile 641 personelin bulunduğu dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Heraklion Limanı'na hareket edecek.
