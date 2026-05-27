Günlerdir aranıyordu! Gülsima Yıldız'dan acı haber
Muş merkeze bağlı Cevizlidere köyünde tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşerek akıntıya kapılan 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız'ın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı.
Mayıs ayında çaya düşerek akıntıya kapılan Gülsima Yıldız'ın cansız bedeni, 8 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu.
- Gülsima Yıldız, 20 Mayıs'ta tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşerek akıntıya kapılmıştı.
- Cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Çoban Deresi üzerindeki köprünün alt kısmında demir ve kütüklere takılı halde bulundu.
- Arama çalışmalarına AFAD, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinden toplam 150 personel katıldı.
- Yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalara havadan 1 insansız hava aracı ile 6 dron destek verdi.
20 Mayıs'ta tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşerek akıntıya kapılan Gülsima Yıldız'ın cansız bedeni, 8 gün süren arama çalışmalarının ardından Balcılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında bulundu.
8 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Yıldız'ın cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Çoban Deresi üzerindeki köprünün alt kısmında demir ve kütüklere takılı halde bulundu.
AFAD, Muş İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürdüğü arama çalışmalarına toplam 150 personel katılırken, çalışmalara havadan 1 insansız hava aracı ile 6 dron da destek verdi.
