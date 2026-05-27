2026 YKS için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak milyonlarca aday, sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor.

Üniversite hayali kuran adayların katılacağı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde hazırlık süreci devam ediyor. Sınava kısa süre kala adaylar hangi okulda sınava gireceklerini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek duyuruya odaklandı.,

2026 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Merkezi sınav takvimine göre sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlandığı biliniyor. Bu nedenle 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS oturumları öncesinde sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek. Belgelerde adayın sınava gireceği okul, salon, sıra bilgisi ve sınav kuralları yer alacak. Uzmanlar, adayların sınav günü sorun yaşamamak için belgelerini önceden kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

Sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra adaylar işlemlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sistem üzerinden alınacak belge olmadan sınav binalarına giriş yapılamayacağı için adayların belgelerini çıktı alarak yanlarında bulundurması gerekiyor.

2026 YKS takvimine göre TYT oturumu 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak. AYT oturumu 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, YDT ise aynı gün saat 15.45’te uygulanacak. Sınav günü adayların belirtilen saatten önce okulda hazır bulunmaları isteniyor.

