Adıyaman'da bayramda kan aktı! Silahlı kavgada 5 yaralı var
Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.
1 dk önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesi Güzelsu köyü yakınlarında trafikten kaynaklı iki grup arasında çıkan kavgada yaralananlar oldu.
Adıyaman'ın Gerger ilçesi Güzelsu köyü yakınlarında trafikten kaynaklı iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.B. (39) silahla, O.E. (44), M.E. (31), M.E. (39) ve Y.E. (29) ise sopa darbeleriyle yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
