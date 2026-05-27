Aziz Yıldırım'ın golcüsü belli oldu: Anlaşma tamam, açıklama bekleniyor
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Önceki gün yaptığı açıklamada "İki tane santrfor alacağız, isimleri belli. Seçimden önce açıklarız" diyen Aziz Yıldırım cephesinden flaş bir transfer haberi geldi.
- İddiaya göre; Aziz Yıldırım, olağanüstü kongrede başkan seçilirse Vedat Muriqi ile sözleşme imzalayacak.
- Muriqi, bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol ve 1 asist kaydetti.
- Muriqi, La Liga'da Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.
- Aziz Yıldırım, 20 Haziran'a kadar 2'si golcü olmak üzere 5-6 transfer yapmayı hedefliyor.
- Vedat Muriqi daha önce Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Türkiye'de Fenerbahçe'nin yanı sıra Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor formaları da giyen futbolcu, Eylül 2020'de Lazio'ya transfer olmuştu.
BAŞKANLIK SEÇİMİNİ BEKLİYOR
HT Spor'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede başkan seçilmesi halinde 32 yaşındaki Kosovalı golcü, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
Yıldırım, yeni sezon hazırlıklarının başlaması için planan 20 Haziran'a kadar 2'si golcü olmak üzere 5-6 transfer yapacaklarını açıklamıştı.
MURIQI'İN 2025-2026 PERFORMANSI
LaLiga'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 karşılaşmaya çıkan Vedat Muriqi, bu maçlarda 23 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, ligde Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.