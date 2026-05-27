Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Önceki gün yaptığı açıklamada "İki tane santrfor alacağız, isimleri belli. Seçimden önce açıklarız" diyen Aziz Yıldırım cephesinden flaş bir transfer haberi geldi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Türkiye'de Fenerbahçe'nin yanı sıra Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor formaları da giyen futbolcu, Eylül 2020'de Lazio'ya transfer olmuştu.

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, başkanlık koltuğuna oturmak için kongre üyelerinin karşsına çıkacak.

BAŞKANLIK SEÇİMİNİ BEKLİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede başkan seçilmesi halinde 32 yaşındaki Kosovalı golcü, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

Yıldırım, yeni sezon hazırlıklarının başlaması için planan 20 Haziran'a kadar 2'si golcü olmak üzere 5-6 transfer yapacaklarını açıklamıştı.

Vedat Muriqi'in güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

MURIQI'İN 2025-2026 PERFORMANSI

LaLiga'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 karşılaşmaya çıkan Vedat Muriqi, bu maçlarda 23 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, ligde Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.

