İtalyanlar Milan’dan bu yaz ayrılması beklenen Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin Süper Lig olabileceğini iddia etti.

Fenerbahçe ile Galatasaray hemen her sezon olduğu gibi bu sezon da transferde karşı karşıya geldi. İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Milan’da yeni sezon öncesi büyük bir kadro değişimi planlanırken, ayrılığı gündemde olan isimlerin başında Rafael Leao geliyor.

Leao kapışması! La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışını yazdı

10 MİLYONLUK TEKLİF

Haberde, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin son günlerde Portekizli yıldız için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Özellikle sarı kırmızılıların transfer yarışında daha önde olduğu ve Leao’ya yıllık net 10 milyon avro ücret teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

FENER CİDDİ SEÇENEK

Gazetedeki yazıda Milan’da bonuslarla birlikte yaklaşık 5,5 milyon avro kazanan yıldız futbolcunun, bu teklife kayıtsız kalmasının zor olduğu aktarıldı. Ancak Fenerbahçe’nin de yarışta geri kalmadığı vurgulandı. Başkanlık seçimi sebebiyle belirsizliğin sürdüğü sarı lacivertlilerde Fenerbahçe’nin de oyuncu için çok ciddi bir seçenek olduğu belirtildi. Başkan adaylarının taraftarı coşturacak yıldız transferi için çalışmalar yaptığı hatırlatılırken Rafael Leao’nun bunun için önemli bir silah olduğu ifade edildi. Portekizli yıldız 2019 yılında yaklaşık 50 milyon avroya Lille’den Milan’a gitmişti.

BU SEZON 10 GOLÜ VAR

Bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Rafael Leao, 10 gol attı, 3 de asist yaptı. Portekizli yıldızın 2028’e kadar Milan ile sözleşmesi bulunuyor.

