Kamuoyunu meşgul eden tartışmaya TFF son noktayı koydu. Oyuncu grubunun sergilediği “önce başarı” duruşu hatırlatılarak, “Ödenmemiş tek kuruş yok” denildi.

TAHİR KUM - A Millî Takım’ın Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken, kamuoyunda dillendirilen “primler ödenmedi” iddiaları üzerine TFF yetkililerinden net bir bilgilendirme geldi.

PAZARLIK YAPILMADI

Hatırlanacağı üzere kaptan Hakan Çalhanoğlu, prim tartışmalarının ilk çıktığı dönemde takımı adına, “Bizim için en büyük hediye Dünya Kupası’na katılmak. Eğer bir prim vermeyi düşünüyorsanız, bu sizin takdirinizdir” diyerek herhangi bir pazarlık yapmayacaklarını beyan etmişti. Teknik direktör Montella’nın da destek verdiği bu tutumun ardından, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, futbolcuların bu duruşuna karşılık bir prim miktarı belirledi.

Primler hesapta villalar yolda! A Milli Takım'da 'ödenmeyen prim' iddialarına TFF'den cevap

10,5 MİLYON DOLAR

Yapılan son açıklamada, belirlenen bu tutarların Dünya Kupası öncesi bütün futbolcuların hesaplarına yatırıldığı kaydedildi. Yetkililer, “Söz verilip de ödenmemiş hiçbir prim alacağı bulunmamaktadır” diyerek tartışmaların önünü kesti. Hacıosmanoğlu’nun “tarihin en karakterli oyuncu grubu” olarak nitelendirdiği millî futbolcuların, maddi konularla gündeme gelerek yıpratılmaması için resmî bir rakam telaffuz edilmese de kulislerde önemli bilgiler dolaşıyor. Sızan haberlere göre; FIFA’nın Dünya Kupası katılım payı olarak ödediği 10,5 milyon dolarlık ödülün tamamı futbolculara dağıtıldı.

VİLLADA AĞAOĞLU KEFALETİ

Dünya Kupası elemeleri sırasında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gündeme getirdiği “Bodrum’da villa” vaadi, iş dünyasından gelen destekle somutlaştı. Hacıosmanoğlu, 22 yıllık hasretin bitmesi hâlinde futbolculara kendi şahsi imkânlarıyla Bodrum’da inşa edilecek villalardan vereceğini taahhüt etmişti. Bu vaatle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Hacıosmanoğlu’nun akrabası olan ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, TFF yöneticileriyle yaptığı sohbette bu sözün arkasında olduğunu teyit etti. Ağaoğlu’nun, “Başkan’ın verdiği söz, benim de sözümdür. O villalar mutlaka teslim edilecek” dediği öğrenildi.

TESTTEN GEÇTİLER

Hazırlıklarını Riva’da sürdüren A Millî Takım’da oyunculara fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama, sahada ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik direktör Vincenzo Montella da testler sırasında hazır bulundu.

KAMP YERİ ARİZONA

2026 FIFA Dünya Kupası’nda takımların ana kamp alanları belli oldu. A Millî Takım’ın kamp alanı, Arizona Eyaleti’nde yer alan Mesa şehrindeki Arizona Athletic Grounds Tesisleri oldu. Ay yıldızlılar D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

