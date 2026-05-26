A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler'in sezon sonu yaşadığı sakatlık, Dünya Kupası öncesi tüm futbolseverleri tedirgin etmişti. Son durumu merak konusu olan milli futbolcudan sevindiren haber geldi. Arda Güler, katıldığı bir televizyon programında sakatlığının tamamen geçtiğini aktarıp çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu Arda Güler, 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım’a sevindirici bir haber verdi. Real Madrid forması giyen genç yıldız, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Son olarak Athletic Bilbao karşılaşmasında kısa süre görev alan Arda Güler, sağlık durumunun tamamen düzeldiğini açıkladı.

Madrid’de TRT Spor’a konuşan milli futbolcu, kendisini iyi hissettiğini belirterek Dünya Kupası’na en hazır şekilde gitmek istediğini ifade etti. Arda, fiziksel olarak herhangi bir sorunun kalmadığını vurguladı. Genç yıldızın açıklamaları, turnuva öncesi hem teknik heyeti hem de futbolseverleri rahatlattı.

İşte Arda Güler'in konuşmasından öne çıkan satırbaşları;

“Fenerbahçe’de Jesus döneminde sağ kanatta görev aldım. Ancelotti zamanında da bu şekilde devam etti çünkü merkezde çok fazla oyuncu vardı. Xabi Alonso ise göreve gelmeden önce benimle konuşup beni merkezde düşündüğünü söyledi.

Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü çocukluğumdan beri kendimi en iyi hissettiğim pozisyon orası. Aradığım rol tam olarak buydu ve uyum sağlamam uzun sürmedi.

"MODRİC İLE OYNADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Modric inanılmaz bir oyuncu. Onla oynadığım için, futbol hakkında konuştuğum için, ondan bir şeyler öğrenebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizim neslimizin en komple orta sahalarından biri.

"ALONSO BANA MESAJ ATTI"

Xabi Alonso, Bayern Münih maçından sonra bana mesaj attı. Benimle çok gurur duyduğunu yazdı. Mesajı görünce çok mutlu oldum.

"BENDEN TOP ALININCA TAKINTI YAPIYORUM"

Takıntılı olduğum konular var. Sahada biri benden top alınca çok fena takıntı yapıyorum. 2 gol attığım Bayern Münih maçında bir ikili mücadele kaybetmiştim. 2-3 gün onu izleyip kendime sinirlenmiştim. Bu mücadeleyi kazanmalıydım dedim.

Fenerbahçe, her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptü. Ayrıca Milli Takım’da da her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Real Madrid’in yapısı da bu şekilde. O yüzden bu duruma alışkınım.

"MBAPPE İLE ÖZEL BİR UYUMUMUZ VAR"

Mbappe ile futbola bakış açımız gerçekten çok benziyor. Sahada özel bir uyumumuz var. Kendisi inanılmaz bir oyuncu olmasının yanında, saha dışında da çok iyi bir insan.

Montella çok güzel bir Milli Takım oluşturdu. Benden beklentisi 10 numara oynamam. Milli Takımda çok iyi bir aile ortamı var, herkes birbirini çok seviyor. Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ama kendimize güveniyoruz."

