Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bayram mesajı! 'Yalanlar kardeşliğimizi bozamayacak' vurgusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı mesajında kararlılık vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir" ifadelerini kullandı.
- Kılıçdaroğlu, mesajında yalanların, iftiraların ve örülmek istenen duvarların kardeşliği bozmayacağını belirtti.
- En büyük güçlerinin dürüstlükleri, birbirlerinin gözünün içine bakarken saklamadıkları saf hakikat ve aynı yola duydukları sarsılmaz inanç olduğunu ifade etti.
- Bu Kurban Bayramı'nın eksilmeyecek kardeşliklerinin, büyüyecek umutlarının ve ortak mücadelelerinin en güçlü işareti olmasını diledi.
- Kılıçdaroğlu, herkese sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar temenni etti.
CHP lideri Kemal Kıçıdaroğlu sosyal medya X hesabı üzerinden Kurban Bayramı mesajı paylaştı.
Kararlılık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:
Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım,
Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz.
Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir.
Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız.
"KARDEŞLİĞİMİİ BOZAMAYACAKLAR"
Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir.
Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır.
Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun.
Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum.